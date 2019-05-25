السعودية اليوم / المجلس العربي للمياه يطلق غدًا التقرير الثالث للوضع المائي العربي



القاهرة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

يطلق المجلس العربي للمياه بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيداري"، والشراكة المائية المصرية غدًا "التقرير الثالث من سلسلة تقارير الوضع المائي في المنطقة العربية"، وذلك بعد إقراره في الجمعية العمومية للمجلس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2019.

ويتضمن التقرير تقييم الوضع المائي بالبلدان العربية من خلال عدة مؤشرات أكثر من 15 مجموعة من المؤشرات، منها الاحتياجات المائية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مؤشرات متابعة الإنجاز فى أهداف التنمية المستدامة، وأجندة 2030 بالأخص الهدف السادس، ومنها خدمات المياه والصرف الصحى المناسب للجميع، مما يسهم في وضع السياسات وصناعة القرار، وفى إعداد المشروعات الاستثمارية الهامة والسياسات الجديدة اللازمة لتطوير قطاع المياه.

وتعد سلسلة تقارير الوضع المائي في المنطقة العربية أداة إستراتيجية يمكن لأعضاء مجلس وزراء المياه العرب استخدامها داخل البلدان لطلب الدعم لمواجهة تحديات المياه.

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