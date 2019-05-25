اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم، على ارتفاع متعافية من خسائر الجلسة السابقة بعد تعليقات متفائلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص العلاقات التجارية مع الصين.

وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 98.14 نقطة، ما نسبته 0.39 في المئة، ليغلق عند مستوى 25588.61 نقطة، في حين صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14 في المئة، ما يعادل 3.82 نقطة، ليصل عند مستوى 2826.06 نقطة.

وحقق مؤشر (ناسداك) المجمع مكاسب بمقدار 8.73 نقطة، ما نسبته 0.11 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 7637.01 نقطة.

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