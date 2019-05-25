السعودية اليوم / "الصحفيين العرب" يقرر تأجيل حسم اختيار البلد المضيف للمؤتمر العام



القاهرة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

قرر اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، اليوم بالقاهرة تأجيل حسم اختيار البلد المضيف للمؤتمر العام القادم للاتحاد، وذلك لحين عقد اجتماع المكتب الدائم للاتحاد، المقرر عقده بالمملكة العربية

وعرض أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين عبدالله الجحلان، أن يكون موعده بعد موسم الحج.

من جانبه طالب نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، خلال كلمه له باجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، باستضافة مصر للمؤتمر العام القادم لاتحاد الصحفيين العرب.

وتقدم كل من رئيس جمعية الصحفيين العمانيين سالم الجهوي، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبدالله البقالي، ونقيب المحررين اللبنانيين الياس عون، بطلبات لاستضافة مؤتمر الاتحاد المقبل.

// انتهى //

23:55ت م

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القاهرة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واسقرر اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، اليوم بالقاهرة تأجيل حسم اختيار البلد المضيف للمؤتمر العام القادم للاتحاد، وذلك لحين عقد اجتماع المكتب الدائم للاتحاد، المقرر عقده بالمملكة العربية السعودية وعرض أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين عبدالله الجحلان، أن يكون موعده بعد موسم الحج.من جانبه طالب نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، خلال كلمه له باجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، باستضافة مصر للمؤتمر العام القادم لاتحاد الصحفيين العرب.وتقدم كل من رئيس جمعية الصحفيين العمانيين سالم الجهوي، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبدالله البقالي، ونقيب المحررين اللبنانيين الياس عون، بطلبات لاستضافة مؤتمر الاتحاد المقبل.// انتهى //23:55ت م0144

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