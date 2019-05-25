السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم يزور مخيم تفطير الصائمين في شمال بريدة



الرياض 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي مخيم تفطير الصائمين بشمال بريدة الذي ينفذه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال بريدة.

واطلع العتيبي على الجهود المبذولة في المخيم من تنظيم لوجبات الإفطار وتوزيعها, وشاهد فيلمًا وثائقيًا مترجمًا لعدة لغات، أعده المكتب يبين فيه الجهود الكبيرة والجبارة التي تبذلها المملكة في عمارة الحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - وحتى عهدنا الحاضر الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأكد في كلمة ألقاها أن هذه الدولة المباركة لا تألو جهدًا في سعيها الحثيث لخدمة الدين والدعوة إلى المنهج الوسطي المعتدل المتزن ونشر شريعته السمحة, مشيرًا إلى أن الوزارة تولي المخيمات الرمضانية لتفطير الصائمين كبير العناية والاهتمام، حيث تتابع بدقة ماتقدمه من برامج دعوية نافعة موجهة للجاليات، وذلك حسب برامج معدة مسبقا من الوزارة, ويأتي ذلك بمتابعة دقيقة ودؤوبة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

// انتهى //

23:40ت م

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