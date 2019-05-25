السعودية اليوم / القائم بأعمال سفارة المملكة ببانكوك يستقبل الوفد الإعلامي لوزارة الشؤون الإسلامية



بانكوك 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

استقبل القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك عبدالإله بن محمّد الشعيبي بمكتبه بالسفارة اليوم، أعضاء الوفد الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد يتقدمهم رئيس القسم الإعلامي بالوزارة عبدالله بن يتيم العنزي، خلال زيارتهم الحالية للمشاركة في التغطية الإعلامية لأعمال وبرامج الشؤون الإسلامية في شهر رمضان المبارك 1440هـ.

ونوّه الشعيبي خلال اللقاء الذي حضره المستشار الإسلامي بالسفارة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي, بالجهود التي تُقدّمها وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة الإسلام والمسلمين وتحقيق رسالة المملكة السامية في نشر منهج الوسطيّة والاعتدال ونبذ الغلو والتطرُّف والإرهاب.

وأفاد أن الوزارة تخطو خطوات حثيثة و دؤوبة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في مدّ جسور التواصل مع العالم الإسلامي، والعمل على ما يُحقّق تطلُّعات القيادة الرشيدة وإسهاماتها لتحقيق المصالح العُليا، لا سيّما ما يتصل ببيان عالميّة الإسلام وأنه دين السماحة والتعايش السلمي, منوهًا بالرسالة الإعلاميّة التي قدمها الوفد خلال الأيام الماضية في إبراز جهود المملكة فيما تقدمه لمُسلمي تايلاند من مشروعات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمُّس وتعاهد المسلمين في هذا الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن الإعلام رسالة عظيمة ينبغي أن توازي حجم الجهود العظيمة التي تقدمها مملكة الخير والعطاء .

وثمّن الشعيبي ما يقوم به مكتب المستشار الإسلامي في الإشراف على مشاريع وبرامج الوزارة في مُدن وولايات مملكة تايلاند، بما يُحقّق الأهداف المرجوّة وفق تطلُّعات القيادة الرشيدة, مُبيّنًا أن هذه الجهود نلمس آثارها من خلال ما يرد إلى السفارة من إشادات من قيادات العمل الإسلامي ومُختلف الجمعيّات الدعويّة، سائلًا الله أن يُديم على المملكة الأمن والأمان وأن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال.

وكان اللقاء قد بحث عددًا من الموضوعات المتعلقة بما يخدم العمل الإسلامي والتعاون بين السفارة والوزارة في هذا الجانب، وفي نهايته التقطت الصور التذكاريّة بهذه المناسبة.

// انتهى //

23:35ت م

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