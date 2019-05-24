انت الان تتابع تفاصيل خبر 13 قتيلاً بينهم أطفال في قصف للتحالف السعودي على تعز اليمنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 11:52 مساءً - أفادت مصادر طبية يمنية، اليوم الجمعة، بمقتل 13 شخصاً بينهم 4 أطفال، في غارة للتحالف السعودي الإماراتي على محطة للمشتقات النفطية في محافظة تعز جنوبي البلاد.

وأكد يوسف الحاضري، المتحدث باسم وزارة الصحة فيما يسمى "حكومة الحوثيين"، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن المقاتلات الحربية لتحالف السعودي الإماراتي، قصفت محطة وقود في منطقة حبيل الذرية، بمديرية ماوية، شرقي تعز، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً بينهم أطفال، وإصابة اثنين آخرين.

كذلك قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن طيران التحالف استهدف محطة للمشتقات النفطية في مديرية ماوية شرقي تعز.

Advertisements

والأسبوع الماضي، ارتكب التحالف ذاته مجزرة في حيّ الرباط وسط العاصمة صنعاء، أدت إلى مقتل وإصابة 77 مدنياً، بينهم أسرة بكاملها.

وتقود الرياض وأبوظبي تحالفاً، منذ مارس 2015، ضد مليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق.

وخلَّفت هذه الحرب آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين وتفشِّي الأمراض والمجاعة، وسط انتقادات ومطالبات دولية بوقف الحرب هناك.