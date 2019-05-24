انت الان تتابع تفاصيل خبر سيناتور أمريكي: ترامب يتجاوز الكونغرس لإرضاء السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 11:52 مساءً - أعلن السيناتور الديمقراطي البارز روبرت مينديز، عضو لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب يتجاوز الكونغرس من أجل بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات.

وقال مينديز، بحسب شبكة "CNN" الإخبارية، إن إدارة ترامب "أبلغت الكونغرس رسمياً بأنها سوف تحتج بحكم قانون مراقبة تصدير الأسلحة لإلغاء مراجعة الكونغرس المطلوبة قانوناً لمبيعات الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها".

وأضاف مينديز: إن "هذا الإخطار لم يتضمن تفسيراً للأساس القانوني أو العملي لإدارة ترامب للقيام بذلك".

وتابع بالقول: "أشعر بخيبة أمل، لكنني لست متفاجئاً من أن إدارة ترامب فشلت مرة أخرى في إعطاء الأولوية لمصالحنا المتعلقة بالأمن القومي على المدى الطويل أو الدفاع عن حقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك تمنح الامتيازات للدول الاستبدادية مثل السعودية".

وأكد مينديز أنه عمل على "منع إدارة ترامب من بيع عشرات الآلاف من القنابل الموجهة بدقة إلى السعودية والإمارات حتى تتمكنا من إثبات أن المساعدات الأمريكية ومبيعات الأسلحة كانت تحسّن احترامهما لحقوق الإنسان في اليمن، وتتماشى مع قيم ومصالح الأمن القومي الأمريكي".

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وكشف مسؤولون أمريكيون في وقت سابق أن إدارة ترامب تخطط للإعلان عن قرار باستخدام قاعدة موجودة مسبقاً من شأنها أن تسمح لها بتسريع مبيعات الأسلحة إلى الحلفاء في الشرق الأوسط، كجزء من جهودها لمواجهة ما يقال إنه "تهديد إيراني متزايد".

وهذه الدعوات تأتي في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تواجه مقاومة في الكونغرس من الجمهوريين ومن ديمقراطيين مثل ميرفي، بل حتى في مجلس الشيوخ؛ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.

وصوتت مجموعة من الجمهوريين مؤخراً مع الديمقراطيين، في محاولة للتغلب على حق النقض الذي استخدمه ترامب في قرار كان سينهي دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب المدمرة في اليمن.

ووافق الكونغرس الأمريكي، مطلع أبريل الماضي، على قرار يوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويمثل هذا التصويت سابقة تاريخية في الولايات المتحدة؛ لكونها المرة الأولى التي يحد فيها الكونغرس من صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالحروب في الخارج.