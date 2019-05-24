عمرة رمضان تنعش مكاتب حملات العمرة في حفر الباطن

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهدت مكاتب حملات العمرة بمحافظة حفر الباطن إقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك العمرة، خلال شهر رمضان المبارك.

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وبلغت أسعار الحملات من 150 إلى 350 ريالًا للشخص الواحد؛ حسب وسيلة النقل والسكن، وحسب موقع الفنادق وفئاتها المختلفة وموقعها من الحرم.

وتنطلق في اليوم من رحلتين إلى ثلاث رحلات من المكتب الواحد، حيث تبلغ مسافة الرحلة 1300 كم وصولًا إلى مكة المكرمة، حيث تتم مناسك العمرة ومن ثم الانتقال إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه إحدى الصلوات حسب وقت الوصول، ومن ثم العودة لمحافظة حفر الباطن.