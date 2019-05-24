تنويه هام للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه المتحدث باسم وزارة التعليم تنويهًا هامًّا للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية.

وقال مبارك العصيمي: عند اختيار الرغبات المكانية عليك اختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة مؤهلك ومع اختبار قياس المطلوب له، وفق المحدد في دليل التخصصات التعليمية.

وتابع متحدث التعليم: علمًا بأن التعديل على الرغبات المكانية متاح حتى نهاية فترة التقديم.

ويمكن معرفة التوزيع التفصيلي لاحتياج التعيين لعام 1441هـ حسب القطاعات على الرابط هنا