- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وكيل هيئة الأمر بالمعروف: لدينا مشروع يتعلق برخصة العمل الميداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وكيل هيئة الأمر بالمعروف: لدينا مشروع يتعلق برخصة العمل الميداني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه، عبدالرحمن الجهني، أن هناك مبادرة لتطوير وتعزيز العمل الميداني لمواكبة رؤية 2030 وفقًا لمبادئ الشريعة والنظام.
وأضاف الجهني، في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030″، على قناة روتانا خليجية، أن استثناء أعضاء الهيئة من لائحة الإيفاد قرار يدل على عناية الدولة الكبيرة بالهيئة، موضحًا أن الدبلوم التأهيلي لمدة عام دراسي إلزامية لأي عضو جديد تم قبوله للعمل بالهيئة.
وكشف: لدينا مشروع يتعلق برخصة العمل الميداني يهدف لإعداد معايير معينة لاختيار أعضاء هيئة الرئاسة، ومبادرتنا الأولى كانت مؤتمر (منهج السلف الصالح) لتصحيح كثير من المفاهيم عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل هيئة الأمر بالمعروف: لدينا مشروع يتعلق برخصة العمل الميداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.