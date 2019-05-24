شكرا لقرائتكم حقيقة ضبط عمالة مطعم في الخميس تذبح الكلاب وتقدمها للزبائن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-24 حقيقة ضبط عمالة مطعم في الخميس تذبح الكلاب وتقدمها للزبائن! متابعات الخليج 365 - خميس مشيط ردت بلدية خميس مشيط بمنطقة عسير على صور متداولة بشأن ضبط عمالة بمطعم وبحوزتها كلاب. Advertisements وأكدت البلدية، في بيان لها، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن القبض على عمالة في مطعم وبحوزتهم كلاب تذبح وتُقدم للزبائن، فإنها تشدد على أن تلك الصور ليست بخميس مشيط، ولم يتم ضبط تلك الكلاب من قبل مراقبي البلدية، مشيرةً إلى أن الصورة التي يظهر فيها موظفو البلدية خاصة بضبط مخالفة للاشتراطات الصحية قبل خمس سنوات. وقالت بلدية خميس مشيط: إنها تعلن جميع المخالفات المضبوطة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.









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