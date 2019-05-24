فيديو.. عبدالهادي المري: وضع ملاك الإبل في قطر قلق ويحبسون الحلال!

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ عبدالهادي بن علي أبو ليلة المري، أحد أكبر ملاك الإبل في الخليج، أنه يتعامل في عمله مع أهل الخليج عامةً، وأن هناك تسهيلات كبيرة توفرها حكومة المملكة لهم كملاك للإبل، مشيرًا إلى أن هناك حرية في الرعي بأرض المملكة حيث تسير الإبل بلا قيود ومستأنسين.

وتابع في تصريحات إلى “سكاي نيوز”، أن أولاد عمه في قطر يعانون من التضييقات، وأنه لم يذهب إلى قطر من بعض المقاطعة، ولكن أهل الحلال هناك ليسوا مستأنسين وليس لديهم حرية حركة كما في المملكة، متابعًا أن البدوي لا يرضيه هذا الأمر بل يريد إطلاق سراحه مع حلاله، وهو ما لا يحدث في الدوحة.

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ولفت إلى أن ملاك الإبل لا يقبلون بهذه التضييقات لأنهم يتحركون في أكثر من ألف كيلو متر، ويرى أن الوضع في قطر “قلق”؛ لأن عدم حرية صاحب الحلال مشكلة؛ لأنه يعتبر “حبسًا”، وهو ما لا يحدث في المملكة.

وشدد على أن الإبل التي تأخذ كامل حرياتها في الصحراء غير المسجونة، موضحًا أن حكومة قطر شديدة على حبس الحلال وكتم حرياتهم.