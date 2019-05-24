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الان تتابع الداخلية: ضبط 3202192 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت وزارة الداخلية، الجمعة، إنه تم ضبط 3202192 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في الحملات الأمنية المشتركة في مناطقة المملكة كافة.
وأضاف البيان الصحفي المئة وسبعة للحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، أن إجمالي من تم ضبطهم في محاولة التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 53620 مخالفا.
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