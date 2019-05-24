الان تتابع الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمي للأمن العام تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن استعدادات المملكة لاحتضان القمم الخليجية والعربية والإسلامية. وجاء في التغريدة: “كلنا فخر وبلادنا المباركة تحتضن القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله- في العاصمة المقدسة من 25 إلى 27 رمضان”. وتابع: “كلنا ثقة بإخواننا المواطنين والمقيمين للمساهمة في نجاح الترتيبات الأمنية والمرورية باختيار الأوقات المناسبة لتأدية العمرة والزيارة للمسجد الحرام”.

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