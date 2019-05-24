الان تتابع حملة الرقابة البلدية تغلق 3485 محلا مخالفا في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:54 م, 24 مايو 2019 م التعليقات: 0 نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية حملة الرقابة البلدية للقطاع البلدي على مستوى المملكة في النصف الأول من رمضان 53617 جولة ميدانية، بمشاركة 2384 مراقبا نتج عنها إغلاق 3485 محلا مخالفا ورصد 16689 مخالفة ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة، بهدف التأكد من سريان شهادات العاملين الصحية، والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط لحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك. وأهاب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن كافة الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية وذلك من خلال مركز 940 الذكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة الرقابة البلدية تغلق 3485 محلا مخالفا في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.