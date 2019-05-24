طريقة نقل الكفالة إلكترونيا للأفراد إليكم التفاصيل والشروط المطلوبة

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا للأفراد، يبحث عنه كافة المقيمين بالمملكة العربي السعودية، والذي توفره وزارة العمل عبر الموقع الإلكتروني الخاص به لكن بشروط وطرق متعددة نوفرها لكم في ذلك التقرير، مما يسهل عليك عناء البحث كثير عبر المحركات الإلكترونية، ويصبح طريقة نقل الكفالة إلكترونيا للأفراد سهلة أمام جميع الوافدين، والتي تأتي الخطةالتكنولوجية التي تنتهجها المملكة السعودية في جميع قطاعاتها الحكومية وخدماتها الإلكترونية، والتي من ضمنها الأمور المتعلقة بالوافدين لتوفير عناء الذهاب للمؤسسات الحكومية فضلا عن تقليل الوقت في البحث.

عند نقل الكفالة الكترونيا، لابد من موافقة الكفيل على النقل، ولطريقة الحصول على تلك الموافقة، لابد من دخول الكفيل على وزارة العمل السعودية، ويختار منها اسم المنشأة الخاص به تلك التي يريد نقل الكفالة إليها، ثم يقوم بالضغط على اختيار ” خدمة نقل وافد”، والتي يظهر بعد الضغط عليها صفحة بها طلب نقل الكفالة، محتوية على بيانات العامل، ومن ثم موافقة والتي يظهر بعدها رسالة تأكيد على نقل الكفالة، ثم موافقة لاكتمال ما قمت به.

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا للأفراد

نوفر في ذلك التقرير الذي أمامكم، طريقة نقل الكفالة إلكترونيا للأفراد، والتي يمكن أن يفعلها من هنا. Advertisements

وهناك عدة شروط، لابد من توافرها من أجل الحصول على الكفالة، بينها أن تقوم المنشأة بتسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السمودي بشرط سير الإشتراك للطرفان طالب الخدمة والمركز الرئيسي.

كما لابد أن يكون ترخيص نشاط المنشأة ساري الصلاحية، وفي حالة عدم وجود ترخيص فيجب أن يكين السجل التجاري ساريا، فضلا عن عدم وجود رخصة منتهية للمنشأة سواء عملها أو إقامتها، بجانب وجود رصيد يسمح بنقل المحالة الوافدة إليها بشرط عدم نزولها عن النطاق الأخضر.

ومن بين الشروط أيضا لايكون العامل من جنسيات ممنوع نقل خدماتها، وإلتزم الكفيل بتجديد رخصة العمل والإقامة للموظف الوافد فبل انتهاء مدة صلاحيتها حتى لايقع عليه عقوبة أوتطبق عليه أي غرامة، ويتمكن الوافد من نقل كفالته عن خلال إثبات هروب العامل من مؤسسته أثناء تأدية وظيفته.

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