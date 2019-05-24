رقم حساب المواطن للشكاوي | تعرف على شروط التسجيل في حساب المواطن

رقم حساب المواطن للشكاوي يبحث عنه المواطنون بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلن برنامج حساب المواطن عن استقبال جميع طلبات الاعتراض على قيمة الاستحقاق الخاصة بالدعم للدفعة الثامنة عشر، لذلك نوفر لكم في التقرير التالي رقم حساب المواطن للشكاوي من أجل تقديم جميع الشكاوي وذلك بأكثر من طريقة، تزامنا مع ما أوضحه حساب المواطن عن إتاحة 5 أيام فقط بعد صرف الدفعة الثامنة عشر من الاستحقاق المالي لحساب المواطن، ذلك البرنامج الخاص بالدعم الماضي للمواطنين المشتركين بحساب المواطن

رقم حساب المواطن للشكاوي

رقم حساب المواطن للشكاوي، نوفره لكم بأكثر من طريقة وفقا لما أعلن مؤخرا، وهو كالآتي:

أولا: يمكنك الشكوى عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عن طريق تسجيل عضوية وملء الاستمارات وارسال الشكوى مرفقة بالوثائق المطلوبة، عبر رابط حساب المواطن.

ثانيا: يمكنك الشكوى عبر رقم شكاوى حساب المواطن، والذي هو 19912

شروط الاشتراك في حساب المواطن

شروط الاشتراك في حساب المواطن الذي توفره المملكة العربية السعودية لمواطنها متعددة، من بينها يجب أن من يلتحق به يحمل الجنسية السعودية، كما يستثنى منه الزوج أو الزوجة غير حاملي الجنسية السعودية بجانب ابنة وابن المواطنه، وعلى المسجل أن يسكن بشكل دائم في السعودية حيث لا يسافر لأكثر من ثلاثة شهور خلال العام الواحد

كما يشترط للحصول على بدل حساب المواطن، عدم تواجد الملتحق بالسجن أو أي دور من الإيواء الحكومية، فضلا عن صحة البيانات المتاحة من جميع الجهات ذات الصلة، بجانب أن البدل يعتمد على بند أخر وهام للالتحاق بحساب المواطن، وهو عدد أفراد الأسرة وإجمالي دخلها فضلا عن أعمار المتبوعين إذا كانت أقل أو أكبر من 18 عاماً.

التسجيل في حساب المواطن

للتسجيل ضمن الدفعة الجديدة بحساب المواطن حتى تحصل على الدعم من البرنامج، لابد من زيارة الموقع الإلكتروني. كما يمكنك التسجيل بالدخول عبر الرابط السابق حيث يتم الدخول للموقع الإلكتروني، ومن ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة والتي تتضمن، رقم الهاتف ورقم الهورية وتاريخ الميلاد، ثم اضغط تسجيل بعد اتباع كافة الخطوات اللازمة.