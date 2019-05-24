استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل عبر منصة وزارة العمل السعودية

استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل، أي المساعدة المقطوعة 1440 حسب ما أعلنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، نقدمه لكم في التقرير التالي بعدما تم توفير استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها السعودية للرد على جميع الاستفسارات فضلا لمعرفة جميع الاستعلامات خاصة فيما يخص الضمان الاجتماعي والذي يقدم كدعم مالي ومادي للأسر التي تحتاج لذلك الدعم.

استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل

استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل، يمكنك معرفته عن طريق زيارة الرابط الالكتروني الذي توفره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية. Advertisements

وتوفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، منصات إلكترونية متعددة بجانب استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل، مثل خدمة الرسائل القصيرة، أو البريد الإلكتروني، أو زيارة الحساب الرسمي لموقع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي، وتلك المنصات هي :

عنوان وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ” الرياض – حي المغرزات طريق الامام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي” ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا الى الساعة 2:20 مساء.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي، من بينها أن يكون المتقدم بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو للأثنى العاجز عن العمل (عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا)، بجانب الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات، فضلا عن الامرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات، بجانب اتاحة الضمان الاجتماعي لفئةالأيتام وتشمل: يتيم متوفي الأب، يتيمة متوفي الأب، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين، وبذلك توفر المملكة العربية السعودية الكثير من المواطنين الذين بحاجة للدعم المالي.

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