شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة المشتركة: ضبط 3202192 مخالفاً للأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة حتى أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 3202192 مخالفاً، منهم 2495567 مخالفاً لنظام الإقامة، و494316 مخالفاً لنظام العمل، و212309 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 53620 شخصاً، 48% منهم يمنيون، و49% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2357 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، بينما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3849 شخصاً، وإجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1308 مواطنين، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1274 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 34 سعودياً.

وبين تقرير الحملات أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 11347 وافداً مخالفاً، منهم 9764 رجلاً، و1583 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 466243 مخالفاً، وإحالة 426620 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 539751 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 804360 مخالفاً.