شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 210 محلات مخالفة.. وضبط 6 أطنان معسل مغشوش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) ، عبدالعزيز المشيطي (القريات)

فيما أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم إغلاق 210 محلات غذائية على مستوى مكة المكرمة في النصف الأول من رمضان الجاري، أغلقت بلدية المعابدة الفرعية⁩ بمكة المكرمة، معمل حلويات ومطعماً مخالفين للاشتراطات الصحية، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وأغلقت بلدية محافظة بحرة الفرعية 3 محلات وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، بينما أغلقت بلدية الشرائع الفرعية أحد المخابز المخالفة، وأغلقت بلدية المسفلة الفرعية 3 بقالات مخالفة للاشتراطات الصحية والإنشائية، وأتلفت بلدية العزيزية 86 كيلوجراماً عجيناً غير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم المخالفة.

من جهة ثانية، ضبطت جهات حكومية عدة بالتعاون مع بلدية محافظة القريات أكثر من 6 أطنان معسل وفحم مغشوش مجهول المصدر، خلال مداهمة سكن عمالة تعمل في الخفاء وبشكل سري.

ونشر برنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة مقطع فيديو يظهر المعدات المستخدمة في التصنيع والتعبئة في مكان يتسم بعدم النظافة ومواد منتهية الصلاحية وكثرة الحشرات بالموقع.

وأوضحت بلدية القريات في تغريدة على حسابها الرسمي بـ«تويتر» قالت فيها: «قامت ⁧بلدية القريات⁩ وضمن ⁧حملة الرقابة البلدية⁩ وبالشراكة مع الجهات الأمنية ولجنة مكافحة التبغ بمداهمة سكن عمالة بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين يفيد بوجود سكن يتم بداخله تحضير معسل وتعبئته وتخزينه بطريقة غير سليمة، وتم مصادرة وإغلاق الموقع، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية».