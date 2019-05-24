شكرا لقرائتكم خبر عن «كشاف» يُجري جراحة في عينه ويواصل خدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

ضرب أحد أفراد الكشافة أروع الأمثلة في إخلاصه، بعد أن أصر على مشاركة زملاءه في خدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكي رغم إجراءه عملية جراحية في عينه.

وكان الجّوال سامي المالكي ضمن الوفد المشارك من جامعة تبوك في خدمة ضيوف الرحمن، قد أجرى عملية جراحية في عينه وأصر على مشاركة زملاءه بالرغم من منحة إجازة مرضية، ليفي المالكي بالوعد الكشفي الذي قطعه على نفسه وردده قبل التحاقه بالكشافة: «أعد أن أبذل غاية جهدي في أن أقوم بما يجب عليّ نحو الله ثم الملك والوطن، وأن أساعد الناس في جميع الظروف وأن أعمل بقانون الكشافة».

وثمَّن رواد التواصل الاجتماعي ما قام به المالكي، مؤكدين أن ذلك يرسم الصورة الحقيقية للشاب السعودي المسلم، فيما ثمنت جامعة تبوك ما قام به المالكي مقدمة شكرها وامتنانها له.