رصد مخالفات بمرافق تداول الأغذية الرمضانية في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

ضبطت 8 بلديات فرعية تابعة لأمانة العاصمة المقدسة الأسبوع الماضي خلال جولاتها، ضمن أعمال الحملة الرقابية مخالفات صحية، ومخالفات بمرافق تداول الأغذية الرمضانية.

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ورصدت بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية شاحنة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية بنقطة تفتيش الشميسي، حيث جرى إتلاف طن من المواد الغذائية وتطبيق النظام على سائق المركبة.

في حين أغلقت بلدية المعابدة معمل حلويات مخالفا للاشتراطات، وصادرت وأتلفت المضبوطات، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وأغلقت بلدية العمرة مطعما مخالفا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، فيما صادرت بلدية جنوب مكة الفرعية 50 كجم أسماك غير صالحة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على أحد مطابخ الإعاشة لسوء التخزين والحفظ، وأيضا أغلقت بلدية محافظة بحرة الفرعية ثلاثة محلات لبيع الأطعمة.

فيما أغلقت بلدية الشرائع مخبزا مخالفا، بينما أغلقت بلدية المسفلة الفرعية ثلاث بقالات مخالفة، وكذلك أتلفت بلدية العزيزية 86 كجم عجين غير صالح بأحد المطاعم.