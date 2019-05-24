أمير عسير ينقل فخر القيادة برجال الحد الجنوبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

نقل أمير منطقة عسير ‫تركي بن طلال‬ فخر واعتزار ‫خادم الحرمين الشريفين‬ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضيده ولي العهد‬ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برجال القوات المسلحة في ‫الحد الجنوبي‬ وشاركهم طعام الإفطار مساء أمس.

وقال الأمير تركي ‬«أنتم تقفون على هذا الحد الطاهر من حدودنا الغالية؛ فمن يعبره أخا كريما فلن يجد إلا الكرامة وما يسره، ومن سولت له نفسه غير ذلك فسيجد أمامه أشاوس وسدا منيعا له بالمرصاد».

كما عقد الأمير تركي بن طلال اجتماعا بإحدى مدارس مركز الغايل بالحد الجنوبي‬ مع مسؤولي ‫التعليم‬ بالمحافظات لتعزيز احتياجات المدارس والجامعات، مشركا ‫وزير التعليم‬ الدكتور حمد آل الشيخ في الاجتماع هاتفيا لتحقيق الأهداف المنشودة.