القصيم تراقب 30 مؤشرا بالمستشفيات.. وكاميرات للمراكز الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصبح بإمكان المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم مراقبة 30 مؤشرا طبيا ترتبط بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع مستشفيات المنطقة، إضافة إلى مراقبة مراكز الرعاية الصحية الأولية أمنيا عبر كاميرات سحابية، وذلك بعد أن دشن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل مساء أمس الأول مشروع مركز القيادة والتحكم، ومشروع المراقبة الأمنية السحابية للمراكز الصحية.

وكان أمير منطقة القصيم شارك منسوبي الصحة طعام الإفطار خلال زيارته لمديرية صحة المنطقة، والتي حرص فيها على لقاء منسوبي الصحة من أطباء وفنيين وإداريين ومشاركتهم تناول وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك، تقديرا منه للدور البارز الذي يقوم به منسوبو صحة المنطقة، وما يقدمونه من عطاءات وأعمال إنسانية وخدمية جعلت منهم أنموذجا مشرفا في مجال الخدمات الإنسانية.

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ودشن الأمير فيصل بن مشعل أثناء زيارته مشروع مركز المراقبة الأمنية السحابية للمنشآت الصحية، واستمع لشرح مفصل عن أهداف المشروع الذي يسهم في مراقبة جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية مركزيا من خلال إدارة تشغيل المنشأة بالمديرية، وذلك لمتابعة الأداء في جميع المراكز الصحية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها بشكل مباشر ولحظي على مدار 24 ساعة، كما أطلق مركز القيادة والتحكم الذي يقوم بمراقبة 30 مؤشرا صحيا في جميع مستشفيات المنطقة، ويشمل أقسام الطوارئ ومدد الانتظار ومواعيد العيادات الخارجية ومراقبة نسب إشغال الأسرة، والمرضى طويلي الإقامة، بالإضافة إلى رصد الأمراض الأكثر تسجيلا لدى الأقسام بالمستشفيات، ويتم تحديث المؤشرات المعمول بها كل 15 دقيقة الكترونيا وترتبط كل منشأة صحية بالنظام لتدوين جميع الحالات الصحية والمراجعين للمستشفيات، واطلع سموه على برنامج هدف الذي يقوم بقياس أداء الإدارات بالمديرية ونسب تحقيق الأهداف وإنجازها.

وعبر أمير منطقة القصيم عن سعادته بلقائه منسوبي الصحة من أطباء وفنيين وإداريين وموظفين، ومشاركته لهم إفطارهم في ميدان عملهم، مؤكدا على أهمية الإخلاص في العمل والتفاني في خدمة المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنطقة، كون هذا العمل عملا إنسانيا يعكس أحد الأعمال الخيرة التي يقدمها الإنسان، داعيا إلى احتساب الأجر عند الله تعالى في كل أمورهم، وما يقدمونه من أعمال تصب في مصلحة المرضى والمحتاجين، شاكرا المدير العام للشؤون الصحية ومدير التجمع الصحي بالمنطقة وجميع منسوبي القطاعين من أخصائيين واستشاريين وأطباء وإداريين على جهودهم.

مشروع مركز القيادة والتحكم يشمل:

مراقبة 30 مؤشرا

جميع مستشفيات المنطقة

أقسام الطوارئ

مدد الانتظار

مواعيد العيادات الخارجية

نسب إشغال الأسرة

المرضى طويلي الإقامة

رصد الأمراض الأكثر تسجيلا لدى الأقسام بالمستشفيات

تحديث المؤشرات كل 15 دقيقة الكترونيا

مشروع المراقبة الأمنية السحابية للمنشآت الصحية: