5 جهات بعنيزة تتأهب لإعادة بناء ثاني مدرسة بالمملكة تحاكي مدرسة المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تركي المحارب - عنيزة

وقعت 5 جهات بمحافظة عنيزة أمس الأول اتفاقية مشتركة لإعادة بناء ثاني مدرسة على مستوى المملكة تحاكي مدرسة «المؤسس» الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، التي تأسست عام 1356هـ كمعلم تاريخي في موقعها القديم، والتي تخرج منها عدة أجيال من المتميزين الذين تولوا مناصب قيادية وإدارية على مدار السنوات الماضية بالمملكة.

وبحسب المعلومات تسعى الجهات الموقعة على الاتفاقية، والتي تمثلت في إدارة تعليم عنيزة، وفريق تقدير الأعمال التطوعية بالمحافظة، وبلدية عنيزة، ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة، ومؤسسة أستاذ البناء الطيني إبراهيم الحمدان، إلى إعادة بناء المدرسة بطرازها التراثي القديم، بعد جمع المعلومات عن المدرسة، من حيث موقعها القديم وتخطيطها ممن درسوا فيها سابقا، وتم عمل الرسم الكروكي للمدرسة والانتهاء من تصميمها النهائي.

وتقام المدرسة التراثية على مساحة إجمالية تبلغ 680 م2، يتخللها 13 فصلا، وغرف للمعلمين والإدارة، وفناء كبير تتوسطه الأشجار، ومحاطة بفصول رواق، حيث من المتوقع أن تصبح المدرسة مزارا ثقافيا لأبناء المحافظة وزائريها، حيث ستنقل جميع محتويات المدرسة القديمة لها، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا.

الجهات التي ستعيد بناء المدرسة:

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إدارة تعليم عنيزة

فريق تقدير الأعمال التطوعية

بلدية عنيزة

لجنة التنمية السياحية

أستاذ البناء الطيني إبراهيم الحمدان