ختام برنامج تحدي الفرق التطوعية لجمعية مراكز الأحياء بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

ختتمت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة برنامج تحدي تم بين الفرق التطوعية في شهر رمضان ليلة البارح في مهرجان الجمعية الاجتماعي بالكعكعية برعاية نائب الأمين العام والمدير التنفيذي الدكتور عبدالرحمن الغامدي واشراف الاستاذ وديع الصبحي مدير وحدة التطوع والاستاذ خالد المالكي مشرف التحدي حضر الحفل عدد من قادة التطوع واطياف المجتمع المختلفة وشهد الحفل عرض ماقدمته الفرق في التحدي خلال سبعة من مبادرات وبرامج وأحصاءت، واعلن فيه عن نتائج الفائزين بالمراكز الاربعة تحصل فيها فريق معاً التطوعي على المركز الأول وفريق قمم التطوعي على المركز الثاني وفريق محبي مكة التطوعي على المركز الثالث و مجموعة فريق الأمن النفسي السيبراني على المركز الرابع الحدير بالذكر ان البرنامج حقق هدف تأهيل الفرق التطوعية للعمل الميداني ونشر ثقافات العمل التطوعي واستثمار طاقات الفرد لتعزيز القيم والأخلاق و قدم من خلاله خدمة ضيوف الرحمن والسفر الرمضانية لوجبة الإفطار في مخلتف المساجد والأحياء والاهتمام بالطفل من خلال إقامة برنامج أطفالنا في قلوبنا ، كما تضمن التحدي مجموعة زيارات بين القطاعات الحكومية والأهلية والغير ربحية حظيت بالشراكات المجتمعية واقامة مبادرات تعني بإكرام كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومنافع اخرى تخدم المجتمع ، وكان للبرامج النوعية مبادرات اخرى تنمي الجانب الايماني في الصدقات والحلقات القرآنية لتصحيح التلاوة للكبار والصغار ، والتوعية بالالتزام بادآب المسجد واكل الطعام وقدمت الفرق المشاركة في التحدي جانب اخر من المبادرات بما يسمى " سلفي تم " لالتقاط الصور مع مسؤولين وأصحاب مهن مختلفة مابين نجار وبائع سمك وصيدلي وبائع خضروات وفواكه قدمت معها مبادرات مخصصه للسلفي كما شاركت الفرق المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة ورفعت من خلالها شعارات المحبة والتألف في هذا التحدي المكتشف للمواهب في كرة القدم والتنس والبلاستيشن ، اخيراً نُفذ التحدي ليحقق قيمة الاجتماع والوفاء بين المجتمع وكل من يخدم العمل التطوعي الاجتماعي في مكة المكرمة .