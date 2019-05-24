الحملات الميدانية المشتركة تضبط 3202192 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية الخميس 18 / 9 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تمت في جميع مناطق المملكة عن النتائج التالية: -

أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة 3202192 مخالفاً، منهم 2495567 مخالفا لنظام الإقامة، و494316 مخالفاً لنظام العمل، و212309 مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 53620 شخصا، 48% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2357 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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ثالثا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3849 شخصا.

رابعا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1308 مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1274 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 34 سعوديا.

خامساً: بلغ إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11347 وافدا مخالفا، منهم 9764 رجلا، و1583 امرأة.

سادسا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 466243 مخالفا، وإحالة 426620 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 539751 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 804360 مخالفا.