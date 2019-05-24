السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو
أفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن محكمة روسية مددت فترة الاحتجاز قبل المحاكمة للجاسوس الأمريكي المشتبه به بول ويلان أمس.
وجرى اعتقال ويلان (49 عاما) منذ ستة أشهر تقريبا في موسكو، حيث زعم أنه كانت بحوزته أسرار للدولة الروسية، ولم يفصح إلا عن تفاصيل قليلة.
وذكرت أسرة ويلان، الجندي السابق في مشاة البحرية الذي كان يعمل لدى شركة توريد قطع غيار السيارات الأمريكية، بورج وارنر، أنه كان في روسيا؛ لحضور حفل زفاف صديق، بحسب عائلته. وانتشرت تكهنات حول إمكانية إبرام صفقة تبادل لويلان والروسية ماريا بوتينا، التي صدر حكم ضدها الشهر الماضي في الولايات المتحدة بتهمة التآمر وخرق قانون تسجيل الوكلاء (العملاء) الأجانب بالولايات المتحدة. وتم اعتقال ويلان بعد أسبوعين من اعتراف بوتينا في إطار صفقة أمريكية للاعتراف بالذنب. ونفت وزارة الخارجية الروسية مثل هذه التكهنات.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تمدد احتجاز جاسوس أمريكي قبل محاكمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.