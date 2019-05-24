خبراء مكافحة الإرهاب يحققون في تفجير ليون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شرع خبراء مكافحة الإرهاب أمس في إجراء تحقيقات حول حادث الانفجار الذي وقع في وقت سابق من أمس بوسط مدينة ليون الفرنسية، وأدى إلى إصابة مجموعة أشخاص، وذلك حسبما صرح ممثلو الادعاء الفرنسيون.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف الانفجار بأنه «هجوم»، وذكرت السلطات المحلية في ليون أن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار. ولم تذكر السلطات أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الانفجار.