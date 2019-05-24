الجيش الجزائري يدمر 11 مخبأ للجماعات الإرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن قوة من الجيش اعتقلت إرهابيا أمس الأول، إثر عملية تدخل في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، بمنطقة تمنراست أقصى جنوب البلاد. وكشفت الوزارة على موقعها الرسمي أمس أن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى (د. ستار)، والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.
من جهة أخرى دمرت مفرزة أخرى للجيش 11 مخبأ للإرهابيين، تحوي 4 قنابل يدوية، ومنظارا، وهاتفين محمولين، ومواد غذائية، وأغراضا أخرى، إثر عملية بحث وتمشيط بولاية عين الدفلى غرب البلاد.
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