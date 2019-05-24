كوريا الشمالية: لا تفاوض مع أمريكا حتى تأتي بـ «حسابات جديدة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت كوريا الشمالية أمس «إنها لن تستأنف المفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة ما لم تطرح واشنطن «أسلوب حسابات جديدا»، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية».

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن متحدث بوزارة الخارجية في بيونج يانج القول «ما لم تتقدم الولايات المتحدة بأسلوب حسابات جديد، لن يتم استئناف الحوار مطلقا، وبالتبعية سيكون أفق حل المسألة النووية أكثر قتامة».

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وأضاف المتحدث «كلما انخرطت الولايات المتحدة أكثر في أعمال سوء ظن وعدوانية، كان رد الفعل من جانبنا أكثر شراسة».

وفي وقت سابق الشهر الحالي، طالبت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بإعادة سفينة شحن كانت واشنطن احتجزتها. وتتهم وزارة العدل الأمريكية بيونج يانج بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية عبر استخدام السفينة في نقل شحنات فحم.

وكانت المفاوضات بين كوريا الشمالية وأمريكا وصلت إلى طريق مسدود، كما تصاعدت حدة التوتر بين البلدين في أعقاب فشل القمة الثانية بين رئيسي البلدين، الأمريكي دونالد ترمب والكوري الشمالي كيم جونج-أون، والتي عقدت في هانوي عاصمة فيتنام في فبراير الماضي.