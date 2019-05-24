ألماني مسجون يستغل النساء لتهريب المخدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

من داخل زنزانته في غانا، والتي يقضي فيها عقوبة السجن 12 عاما، مارس ألماني (49 عاما) تشغيل نساء في تهريب المخدرات دون علمهن.

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وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية أمس أن الرجل الذي حكم عليه بالسجن بتهمة الاتجار في المخدرات جرى ترحيله إلى ألمانيا أخيرا والقبض عليه عقب وصوله إلى مطار فرانكفورت بناء على أمر اعتقال من الادعاء العام في مدينة هالة الألمانية، عقب تحقيقات شاملة جرت في ألمانيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ففي 2014 انتبه المحققون لرجل يتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى نساء ويعدهن بكسب آلاف اليورو إذا قمن بتوصيل شحنات ملابس مزعومة لمصممي أزياء من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا أو أفريقيا. وبحسب البيانات، كانت النساء في الواقع يقمن بتوصيل بضائع رخيصة الثمن مخبأ فيها كوكايين، وكان يبلغ وزن بعض المخدرات المهربة عدة كيلوجرامات.

وذكرت السلطات أن «النساء اللاتي جرى تشغيلهن بهذه الطريقة في تهريب المخدرات لاقين بعد ذلك مفاجأة غير سارة عند اعتقالهن».