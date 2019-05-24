تبرئة كندي من الخيانة بعد 100 عام على وفاته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مونتريال

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو براءة أحد زعماء السكان الأصليين، والذي أدين وسجن خطأ بتهمة الخيانة منذ 100 عام.

وأصدر ترودو عفوا عن الزعيم باوندميكر، والمعروف أيضا باسم بيتوكهانابيوين، أمس الأول في المحمية التي تحمل اسمه، والتي تبعد 200 كلم شمال غرب ساسكاتون، في مقاطعة ساسكاتشوان.

وقال مكتب ترودو إنه اتهم الزعيم خطأ بالنهب خلال سعيه للحصول على حصص لقبيلته التي كانت تعاني الجوع في 1885، وأعلنت براءته في موقع المعركة التي حافظ فيها على حياة العديد من الأشخاص.