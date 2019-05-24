وفاة سائح بريطاني خلال زيارته آثار بومبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما
أصاب المرض سائحا بريطانيا مسنا بشكل مفاجئ ولقي حتفه أمس، أثناء زيارته لأنقاض مدينة بومبي الرومانية القديمة.
وقالت إدارة الموقع السياحي في بيان لها إن الرجل 78 عاما كان مع عائلته عندما أغشى عليه.
وقال البيان إن المسعفين المتمركزين في بومبي هرعوا «على الفور» لمساعدته، ولكن جهود الإنعاش لم تكلل بالنجاح.
وتقع بومبي في جنوب إيطاليا بالقرب من نابولي، وهي متنزه أثري خلاب جرى تدميره في 1979م بسبب ثوران بركان جبل فيزوف، ويجذب ملايين الزوار كل عام.
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