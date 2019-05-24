مقتل 15 طالبا في حريق فصل للدروس الخصوصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكرت الشرطة الهندية أن 15 طالبا قتلوا بعد اندلاع حريق بأحد فصول الدروس الخصوصية في ولاية جوجارات. وأظهرت مقاطع فيديو سجلها محليون وجرى تداولها عبر مواقع التواصل العديد من الطلاب يقفزون من الطابقين الثالث والرابع من المجمع التجاري الواقع في مدينة سورات.
وقال مصدر بالشرطة «لقي 15 طالبا على الأقل حتفهم جراء الاختناق والقفز من المبنى، وكل الضحايا من الشباب ودون الـ18 عاما».
ونقل طلاب آخرون مصابون إلى المستشفيات القريبة، وأرسلت 19 عربة إطفاء للسيطرة على الحريق.
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