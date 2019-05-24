رسوم 3 دولارات على كل سائح في تايلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك

صرح مسؤول بوزارة السياحة في تايلاند أمس أن الحكومة تعتزم فرض رسوم بثلاثة دولارات على كل سائح يزور البلاد بحلول نهاية العام الحالي، لتغطية تكلفة التأمين الصحي على السياح.

وقال تشوته تراشو الأمين العام الدائم بوزارة السياحة للصحفيين إن الإجراء الجديد والمتوقع أن يسري في غضون ستة أشهر ضروري، ولن يكون له أثر سلبي على صناعة السياحة المزدهرة في البلاد.

ومنذ 2017، تدرس حكومة تايلاند جعل التأمين الصحي إلزاميا على جميع زوار البلاد، حيث إن معظمهم لا يخضعون للتأمين الصحي، ويكبدون المستشفيات التايلاندية قرابة (4ر9 ملايين دولار) سنويا مقابل تكلفة علاجهم.