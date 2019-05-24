محمد بن مسعود - الدمام - وقع عقداً لمدة ثلاثة مواسم مقبلة أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم التعاقد مع صالح عباس لاعب فريق نجران. وقالت إدارة النادي في تغريدة: "وقعت إدارة نادي النصر رسمياً مع مهاجم نادي نجران الكابتن صالح آل عباس وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات". يذكر أن اللاعب يلعب في خط الهجوم وهو أحد هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى حيث احتل المركز الثالث بـ17 هدفاً. ثالث هدافي دوري الأولى يقود هجوم النصر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-24 أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم التعاقد مع صالح عباس لاعب فريق نجران. وقالت إدارة النادي في تغريدة: "وقعت إدارة نادي النصر رسمياً مع مهاجم نادي نجران الكابتن صالح آل عباس وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات". Advertisements يذكر أن اللاعب يلعب في خط الهجوم وهو أحد هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى حيث احتل المركز الثالث بـ17 هدفاً. 24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 11:55 PM وقع عقداً لمدة ثلاثة مواسم مقبلة وقع عقداً لمدة ثلاثة مواسم مقبلة أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم التعاقد مع صالح عباس لاعب فريق نجران. وقالت إدارة النادي في تغريدة: "وقعت إدارة نادي النصر رسمياً مع مهاجم نادي نجران الكابتن صالح آل عباس وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات". يذكر أن اللاعب يلعب في خط الهجوم وهو أحد هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى حيث احتل المركز الثالث بـ17 هدفاً. ، ثالث هدافي دوري الأولى يقود هجوم النصر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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