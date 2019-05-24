محمد بن مسعود - الدمام - ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور بجميع مناطق السعودية ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية 2214 مركبة مخالفة؛ إذ قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وتهيب إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. ضَبْط 2214 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-24 ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية 2214 مركبة مخالفة؛ إذ قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وتهيب إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. Advertisements 24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 11:50 PM ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور بجميع مناطق السعودية ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور بجميع مناطق السعودية ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية 2214 مركبة مخالفة؛ إذ قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وتهيب إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. ، ضَبْط 2214 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ،

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