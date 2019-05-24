، الأخضر الشاب يُنهي تحضيراته لملاقاة فرنسا ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أدى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا حصتهم التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا غدًا السبت ضمن مشاركته في كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وجرت الحصة تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، وتركزت على مران للكرات الثابتة في الشقين الدفاعي والهجومي.
من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) -ممثلاً بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال- مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبَي السعودية وفرنسا.
وناقش الاجتماع الذي مثل الأخضر خلاله مدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول الإعلام في المنتخبات السنية فيصل المرشدي، وطبيب المنتخب د. معاذ العمار، والإداري ماجد الدوسري، المواضيع اللوجستية والفنية والتحكيمية، وكذلك الإعلامية والتسويقية، إضافة إلى اعتماد طقم الأخضر لمواجهة الغد.
يُذكر أن المنتخب السعودي الشاب يوجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات (بنما، ومالي، وفرنسا).
الأخضر الشاب يُنهي تحضيراته لملاقاة فرنساصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-24
أدى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا حصتهم التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا غدًا السبت ضمن مشاركته في كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وجرت الحصة تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، وتركزت على مران للكرات الثابتة في الشقين الدفاعي والهجومي.
من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) -ممثلاً بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال- مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبَي السعودية وفرنسا.
وناقش الاجتماع الذي مثل الأخضر خلاله مدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول الإعلام في المنتخبات السنية فيصل المرشدي، وطبيب المنتخب د. معاذ العمار، والإداري ماجد الدوسري، المواضيع اللوجستية والفنية والتحكيمية، وكذلك الإعلامية والتسويقية، إضافة إلى اعتماد طقم الأخضر لمواجهة الغد.
يُذكر أن المنتخب السعودي الشاب يوجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات (بنما، ومالي، وفرنسا).
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
11:48 PM
أدى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا حصتهم التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا غدًا السبت ضمن مشاركته في كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وجرت الحصة تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، وتركزت على مران للكرات الثابتة في الشقين الدفاعي والهجومي.
من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) -ممثلاً بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال- مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبَي السعودية وفرنسا.
وناقش الاجتماع الذي مثل الأخضر خلاله مدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول الإعلام في المنتخبات السنية فيصل المرشدي، وطبيب المنتخب د. معاذ العمار، والإداري ماجد الدوسري، المواضيع اللوجستية والفنية والتحكيمية، وكذلك الإعلامية والتسويقية، إضافة إلى اعتماد طقم الأخضر لمواجهة الغد.
يُذكر أن المنتخب السعودي الشاب يوجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات (بنما، ومالي، وفرنسا).
، الأخضر الشاب يُنهي تحضيراته لملاقاة فرنسا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر الشاب يُنهي تحضيراته لملاقاة فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.