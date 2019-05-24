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لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم اليوم، إثر حريق اندلع في مركز للتسوق مكوّن من أربعة طوابق بمدينة سورات في ولاية جوجارات غرب الهند.
وقال قائد الشرطة هاريكريشنا باتيل: "إن الحريق الذي اندلع على الأرجح بفعل تماس كهربائي شب بين الساعة 3.45 و4 مساء بالتوقيت المحلي، وانتشر بسرعة في المبنى"، مضيفاً أن كل القتلى تقل أعمارهم عن عشرين عامًا.
وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة جوجارات فيجاي روباني أن معظم القتلى تلاميذ كانوا في مركز تعليمي بالمبنى.
الهند.. مصرع 17 شخصاً بسبب حريق اندلع في مركز تسوّقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-24
لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم اليوم، إثر حريق اندلع في مركز للتسوق مكوّن من أربعة طوابق بمدينة سورات في ولاية جوجارات غرب الهند.
وقال قائد الشرطة هاريكريشنا باتيل: "إن الحريق الذي اندلع على الأرجح بفعل تماس كهربائي شب بين الساعة 3.45 و4 مساء بالتوقيت المحلي، وانتشر بسرعة في المبنى"، مضيفاً أن كل القتلى تقل أعمارهم عن عشرين عامًا.
وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة جوجارات فيجاي روباني أن معظم القتلى تلاميذ كانوا في مركز تعليمي بالمبنى.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
11:41 PM
بفعل تماس كهربائي.. ومعظم الضحايا من التلاميذ
لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم اليوم، إثر حريق اندلع في مركز للتسوق مكوّن من أربعة طوابق بمدينة سورات في ولاية جوجارات غرب الهند.
وقال قائد الشرطة هاريكريشنا باتيل: "إن الحريق الذي اندلع على الأرجح بفعل تماس كهربائي شب بين الساعة 3.45 و4 مساء بالتوقيت المحلي، وانتشر بسرعة في المبنى"، مضيفاً أن كل القتلى تقل أعمارهم عن عشرين عامًا.
وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة جوجارات فيجاي روباني أن معظم القتلى تلاميذ كانوا في مركز تعليمي بالمبنى.
، الهند.. مصرع 17 شخصاً بسبب حريق اندلع في مركز تسوّق ،
المصدر : الخليج 365
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