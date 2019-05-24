أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت الأربعاء 26/ 2/ 1439، حتى نهاية الخميس 18/ 9/ 1440، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 3202192 مخالفا تم ضبطهم في كافة مناطق المملكة، منهم 2495567 مخالفا لنظام الإقامة، و494316 لنظام العمل، و212309 لأمن الحدود.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3.2 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.