195 طنًا من التمور والسلال الغذائية لباكستان والصومال

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك للفقراء والنازحين في الصومال، حيث جرى توزيع السلال الغذائية في مديرية السلام بمدينة هرجيسا ومحافظة فرويني، تزن 45 طنًا، تتكون السلة الواحدة من المواد الأساسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة، يستفيد منها 3000 فرد بواقع 500 أسرة.
6 مواقع
تقدم محافظ دار السلام عيسى موسى بالشكر الجزيل لحكومة المملكة على دعمها. كما شكر ممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الطوارئ المملكة حكومة وشعبًا لتوزيع السلال بـ6 مواقع في صومالي لاند، إضافة إلى تقديم السلال الغذائية إلى دار الأيتام في هرجيسا.
مشاريع إنسانية
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة السلال الغذائية الرمضانية في مدينة طرابلس اللبنانية، وتسلم 799 مستفيدًا من الأسر اللبنانية الأشد فقرًا سلالهم الغذائية، ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لسد الفجوة الغذائية للشعب اللبناني الشقيق. كذلك وزع المركز 740 سلة رمضانية للأسر اللبنانية الأشد فقرًا وللنازحين السوريين في مدينة صور جنوب لبنان وفي بلدتي مجدل عنجر وسعدنايل البقاعية.
مساعدات للصومال
45 طنًا من السلال الغذائية
مديرية السلام بمدينة هرجيسا
محافظة فرويني
أرز وسكر ودقيق وزيت
3000 مستفيد
500 أسرة
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