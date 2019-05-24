15838 مستفيدا من برنامج كفالة الأيتام

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقرير إحصائي حديث عن عدد المستفيدين من برنامج كفالة الأيتام عام 1440، حيث بلغ العدد الإجمالي للأسر والمكفولين 15838 أسرة ومكفولا، بواقع 7400 أسرة و8438 مكفولا.

1937 مكفولا في الرياض

أوضح تقرير لوزارة العمل، أن «عدد الأسر الكافلة في الرياض بلغ 1632 أسرة، وبلغ عدد المكفولين فيها 1937 مكفولا، فيما بلغ عدد الأسر الكافلة في مكة المكرمة 2577 أسرة وعدد المكفولين فيها 2887، بينما بلغ عدد الأسر الكافلة في المدينة المنورة 661 أسرة، وعدد المكفولين فيها 783».

وأضاف أن «عدد الأسر الكافلة في القصيم 272 أسرة، وعدد المكفولين فيها 327 مكفولا، فيما بلغ عدد الأسر الكافلة في الشرقية 725 أسرة، وعدد المكفولين فيها 849، وعدد الأسر الكافلة في عسير 446 أسرة، وعدد المكفولين فيها 483، وفي تبوك بلغ عدد الأسر الكافلة 118 أسرة، وعدد المكفولين فيها 127».

وأبان التقرير أن «عدد الأسر الكافلة في حائل 146 أسرة، وعدد المكفولين فيها 166، فيما بلغ عدد الأسر الكافلة في الحدود الشمالية 14 أسرة، وعدد المكفولين فيها 16 مكفولا، وفي جازان بلغ عدد الأسر الكافلة 703 أسر، وعدد المكفولين 744، وبلغ عدد الأسر الكافلة في نجران 22 أسرة، وعدد المكفولين فيها 22، بينما بلغ عدد الأسر الكافلة في الباحة 49 أسرة، وعدد المكفولين فيها 55، وبلغ عدد الأسر الكافلة في الجوف 35 أسرة، وعدد المكفولين فيها 42».

برنامج كفالة الأيتام عام 1440

7400 أسرة

8438 مكفولا

15838 الإجمالي

اشتراطات احتضان اليتيم

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1 أن تكون الأسرة سعودية

2 الأفضلية للأسرة التي تتوفر لديها إرضاع اليتيـم لمن دون السنتين

3 ألا يزيد سن الزوجة عن 50 عاما وقت تقديم الطلب

4 رعاية الأسرة اليتيم ومعاملته معاملة أبنائها في الإنفاق والإحسان والتربية

5 أن يثبت البحث الاجتماعي صلاحية الأسرة اجتماعيا ونفسيا وتربويا

6 أن تكون الحالة الاقتصادية للأسرة جيـدة، وألا تكون من أسرة ضمانية

7 خلـو أفـراد الأسـرة مـن الأمراض المعدية والنفسية المزمنة

8 التقديـم من فروع الوزارة المنتشرة في مناطق المملكة