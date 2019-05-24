السعودية اليوم /عنيزة تعيد بناء ثاني مدرسة بالمملكة على الطراز الطيني لمدرسة "المؤسس"



عنيزة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

وقعت 5 جهات حكومية وأهلية بمحافظة عنيزة أمس، اتفاقية مشتركة لإعادة بناء ثاني مدرسة على مستوى المملكة، مدرسة "المؤسس" الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – التي تأسست عام ١٣٥٦هـ كمعلم تاريخي في موقعها القديم، والتي تخرج منها عدة أجيال من المتميزين الذين تولوا مناصب قيادية وإدارية على مدار السنوات الماضية بالمملكة.

وتسعى الجهات الموقعة على الاتفاقية والتي تمثلت في إدارة تعليم عنيزة، وفريق تقدير الأعمال التطوعية بالمحافظة، وبلدية عنيزة، ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة وإحدى المؤسسات المتخصصة بالبناء الطيني، إلى إعادة بناء المدرسة بطرازها التراثي القديم، وذلك بدعم وتشجيع من محافظ عنيزة، حيث تم جمع المعلومات عن المدرسة من حيث موقعها القديم وتخطيطها ممن درسوا فيها سابقاً، وتم عمل الرسم الكروكى للمدرسة والانتهاء من تصميمها النهائي.

وتقام المدرسة التراثية على مساحة إجمالية تبلغ ٦٨٠متراً مربعاً، يتخللها ١٣ فصلاً وغرف للمعلمين والإدارة، وفناء كبير وتتوسطها الأشجار، ومحاطة بفصول رواق، حيث من المتوقع أن تصبح المدرسة مزاراً ثقافياً لأبناء المحافظة وزائريها، حيث سيتم نقل جميع محتويات المدرسة القديمة لها، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال ١٨ شهراً.

من جانبه بارك محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم توقيع الاتفاقية المشتركة بين الجهات الخمس بالمحافظة، مشيراً إلى أن محافظة عنيزة اعتادت على التكاتف والتناغم بين كافة جهاتها لخدمة المصلحة العامة، مؤكداً على أهمية إعادة بناء هذا المعلم الحضاري التعليمي لمدرسة "المؤسس" الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله –، إذ ستكون المدرسة بمثابة منارة إشعاع ثقافي للمحافظة بإذن الله، مقدماً شكره لجميع الجهات وكافة العاملين على جهودهم المبذولة.

// انتهى //

22:53ت م

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