السعودية اليوم / الحرس البحري الجزائري يحبط رحلة هجرة غير شرعية



الجزائر 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

أحبط الحرس البحري بسواحل محافظة سكيكدة الجزائرية رحلة هجرة غير شرعية باتجاه الأراضي الإيطالية.

وأفادت مصادر أمنية بالمنطقة أن 18 شخصًا كانوا على متن قارب صيد عندما تعطل القارب في عرض البحر ما دفعهم بالاتصال لطلب النجدة ليتوجه الحرس البحري إلى مكان وجودهم وإنقاذهم.

// انتهى //

22:44ت م

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