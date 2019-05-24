السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية يكرّمان المتفوقين والمتفوقات في مدارس القاعدة



تبوك 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

كرّم مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري أمس، الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات من مدارس القاعدة للعام الدراسي 1439-1440هـ وذلك ضمن الحفل الرمضاني الذي نظمته قيادة القاعدة لتكريم المتميزين من منسوبي القاعدة برعاية قائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء ركن محسن الزهراني, وذلك بحضور ضباط القاعدة ومساعدي مدير التعليم ومديري الإدارات بتعليم تبوك.

وثمّن مدير التعليم رعاية واهتمام قائد القاعدة بالعمل التعليمي في مدارس القاعدة, معرباً عن تهانيه وتبريكاته للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات وأسرهم ومعلميهم وقادة المدارس والكوادر التعليمية والإدارية في مدارس القاعدة، مقدمًا الشكر والتقدير لمنسوبي القاعدة على تنظيم هذا الاحتفاء بالمتفوقين والمتفوقات، ضمن ختام المناشط التعليمية والثقافية والرياضية في مدارس القاعدة.

// انتهى //

22:32ت م

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