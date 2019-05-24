السعودية اليوم / إنجاز وطني جديد لمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنافسة الطلابية الأكبر على مستوى العالم



الظهران 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

حققت طالبات من مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ثلاث جوائز كبرى من أصل خمس جوائز، وجائزتين خاصة من أصل ثلاث، ممثلين بذلك النسبة الأكبر من فريق المملكة المشارك في معرض إنتل أيسف الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF 2019) بولاية أريزونا الأمريكية .

وحصلت الطالبة شوق فيصل محمد مدني على المركز الثالث , إضافة إلى حصولها على جائزة خاصة وهي بعثة مقدمة من جامعة أريزونا, حيث تميز مشروعها في مجال الهندسة البيئية بعنوان "الغشاء المرئي متعدد الوظائف المستجيب للضوء المرئي لفصل مخاليط الزيت والماء وتطهير المياه في وقت واحد مع نماذج نظرية", فيما الطالبة ديمة مبارك الملحم حصلت على المركز الرابع وذلك عن تميز مشروعها في مجال الهندسة البيئية بعنوان "تحسين كفاءة WO3 للتكسير الضوئي للصبغات العضوية", كما حصلت الطالبة ودّ رائد السعدون على المركز الرابع, إضافة إلى حصولها على جائزة خاصة من شركة يونايتد تكنولوجيز، حيث كان مشروعها تحت مجال الطاقة الكيميائية بدمج خلايا شمسية ومكثفات كهربائية للحصول على الطاقة الشمسية وتخزينها.

من جهته بارك وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات والأبحاث التطبيقية, رئيس مجلس إدارة مدارس الجامعة الدكتور ناصر بن محمد العقيلي للوطن ولأسر الطالبات ولكل من دعم الموهوبات في مدارس الجامعة، معبراً عن فخر الجميع بهذا الإنجاز الوطني العالمي قائلا : نحن فخورون أن طالبات مدارس الجامعة مثلوا النسبة الأكبر من فريق المملكة في حدث نادر أن تمثل مدرسة من جميع مدارس المملكة هذه النسبة الكبيرة ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المدارس بالتنسيق مع جامعة الملك فهد للبترول و المعادن قد اهتم بتقديم الدعم اللازم لموهوبات الوطن و توفير البيئة التعليمية المناسبة لتطويرهن ، مقدما الشكر و العرفان لجميع منسوبي المدارس على دعم الطلاب و الطالبات في مسيرتهم الدراسية.

تجدر الإشارة إلى أن العمل في تهيئة الموهوبين والموهوبات بالمدارس بدأ مبكراً بدعم مباشر من أساتذة وباحثي كلية العلوم بأقسام الفيزياء والكيمياء والرياضيات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بتدريب مكثف لـ ١٥ موهوبة وتأهيلهن على أعلى مستوى، حيث نتج عن ذلك تأهل ٩ مشروعات للتصفيات النهائية على مستوى المملكة بأولمبياد ( إبداع ٢٠١٩) وشكلت مشروعات طالبات ثانوية ومتوسطة مدارس الجامعة نسبة ١٧ ٪ من المشروعات المشاركة في التصفيات النهائية للبنات على مستوى المملكة, وتبع ذلك الإنجاز بتأهلهن لتمثيل ٢٥% من الفريق السعودي للتحدي Intel ISEF 2019 بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد بدأت معارض Intel ISEF عام 1950 م في الولايات المتحدة الأمريكية كمسابقة محلية، وفي عام 1958 م أصبحت مسابقة دولية, قام بإنشاء هذه المسابقة جمعية العلوم والمجتمع الأمريكية، ويعدّ المعرض أكبر ظاهرة علمية في العالم ، يشارك فيها أكثر من 1800 مشارك من أكثر من 79 دولة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس فيها المشاركون والمشاركات بحسب مجالاتهم للفوز بجوائز تبلغ قيمتها سنوياً أكثر من 5 ملايين دولار (مبالغ نقدية ومنح دراسية)، ويسعى المعرض لإكساب الطلاب طرق البحث العلمي وتعزيز مهاراتهم في الرياضيات والتصميم الهندسي والتطوير التكنولوجي، ويرعى هذا المعرض الدولي شركة إنتل الدولية منذ عام 1997م ، ويقام معرض إنتل للعلوم والهندسة سنوياً في شهر مايو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويختلف مكان إقامة المعرض من سنة إلى سنة، و بدأت مشاركة المملكة العربية

// انتهى //

21:40ت م

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الظهران 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واسحققت طالبات من مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ثلاث جوائز كبرى من أصل خمس جوائز، وجائزتين خاصة من أصل ثلاث، ممثلين بذلك النسبة الأكبر من فريق المملكة المشارك في معرض إنتل أيسف الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF 2019) بولاية أريزونا الأمريكية .وحصلت الطالبة شوق فيصل محمد مدني على المركز الثالث , إضافة إلى حصولها على جائزة خاصة وهي بعثة مقدمة من جامعة أريزونا, حيث تميز مشروعها في مجال الهندسة البيئية بعنوان "الغشاء المرئي متعدد الوظائف المستجيب للضوء المرئي لفصل مخاليط الزيت والماء وتطهير المياه في وقت واحد مع نماذج نظرية", فيما الطالبة ديمة مبارك الملحم حصلت على المركز الرابع وذلك عن تميز مشروعها في مجال الهندسة البيئية بعنوان "تحسين كفاءة WO3 للتكسير الضوئي للصبغات العضوية", كما حصلت الطالبة ودّ رائد السعدون على المركز الرابع, إضافة إلى حصولها على جائزة خاصة من شركة يونايتد تكنولوجيز، حيث كان مشروعها تحت مجال الطاقة الكيميائية بدمج خلايا شمسية ومكثفات كهربائية للحصول على الطاقة الشمسية وتخزينها.من جهته بارك وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات والأبحاث التطبيقية, رئيس مجلس إدارة مدارس الجامعة الدكتور ناصر بن محمد العقيلي للوطن ولأسر الطالبات ولكل من دعم الموهوبات في مدارس الجامعة، معبراً عن فخر الجميع بهذا الإنجاز الوطني العالمي قائلا : نحن فخورون أن طالبات مدارس الجامعة مثلوا النسبة الأكبر من فريق المملكة في حدث نادر أن تمثل مدرسة من جميع مدارس المملكة هذه النسبة الكبيرة ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المدارس بالتنسيق مع جامعة الملك فهد للبترول و المعادن قد اهتم بتقديم الدعم اللازم لموهوبات الوطن و توفير البيئة التعليمية المناسبة لتطويرهن ، مقدما الشكر و العرفان لجميع منسوبي المدارس على دعم الطلاب و الطالبات في مسيرتهم الدراسية.تجدر الإشارة إلى أن العمل في تهيئة الموهوبين والموهوبات بالمدارس بدأ مبكراً بدعم مباشر من أساتذة وباحثي كلية العلوم بأقسام الفيزياء والكيمياء والرياضيات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بتدريب مكثف لـ ١٥ موهوبة وتأهيلهن على أعلى مستوى، حيث نتج عن ذلك تأهل ٩ مشروعات للتصفيات النهائية على مستوى المملكة بأولمبياد ( إبداع ٢٠١٩) وشكلت مشروعات طالبات ثانوية ومتوسطة مدارس الجامعة نسبة ١٧ ٪ من المشروعات المشاركة في التصفيات النهائية للبنات على مستوى المملكة, وتبع ذلك الإنجاز بتأهلهن لتمثيل ٢٥% من الفريق السعودي للتحدي Intel ISEF 2019 بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.وقد بدأت معارض Intel ISEF عام 1950 م في الولايات المتحدة الأمريكية كمسابقة محلية، وفي عام 1958 م أصبحت مسابقة دولية, قام بإنشاء هذه المسابقة جمعية العلوم والمجتمع الأمريكية، ويعدّ المعرض أكبر ظاهرة علمية في العالم ، يشارك فيها أكثر من 1800 مشارك من أكثر من 79 دولة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس فيها المشاركون والمشاركات بحسب مجالاتهم للفوز بجوائز تبلغ قيمتها سنوياً أكثر من 5 ملايين دولار (مبالغ نقدية ومنح دراسية)، ويسعى المعرض لإكساب الطلاب طرق البحث العلمي وتعزيز مهاراتهم في الرياضيات والتصميم الهندسي والتطوير التكنولوجي، ويرعى هذا المعرض الدولي شركة إنتل الدولية منذ عام 1997م ، ويقام معرض إنتل للعلوم والهندسة سنوياً في شهر مايو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويختلف مكان إقامة المعرض من سنة إلى سنة، و بدأت مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض إنتل للعلوم و الهندسة منذ عام 2007 بناءً على الاتفاقية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع و شركة إنتل.// انتهى //21:40ت م0120

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.