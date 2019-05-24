السعودية اليوم / مقتل إرهابيين اثنين بغارة جوية أمريكية في الصومال



مقديشيو 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

قُتل اثنان من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في الصومال إثر غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي .

وأفادت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا عبر بيان لها اليوم أن الضربة وقعت قرب منطقة "بلد أمين" الواقعة في محافظة شابيلي السفلى جنوبي الصومال، مضيفةً أن هذه الضربة الجوية استهدفت مسلحي حركة الشباب الإرهابية أثناء تنقلهم بين مواقع في منطقة ريفية.

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21:15ت م

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