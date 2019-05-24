السعودية اليوم / موفد الشؤون الإسلامية لبرنامج الإمامة في جمهورية نيبال يخطب الجمعة في مسجد التوحيد



الرياض 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجمهورية نيبال الشيخ عمر بن هاشم البرزنجي، اليوم خطبة الجمعة، وذلك في مسجد التوحيد بمنطقة كفل وستو بجمهورية نيبال, ضمن برنامج الإمامة في صلاتي القيام والتراويح الذي تقيمه الوزارة في 35 دولة.

وتحدث الشيخ في خطبته عن فضل الأعمال الصالحة والحث على ذكر الله، قائلاً : أيها الناس " اتقوا الله تعالى ولازموا الأعمال الصالحة وأكثروا من فعل الطاعات فإنها سبب للنجاة من المهلكات العاجلة والآجلة, يقول الله تعالى ( ثم ننجي رسلنا والذين ءامنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم (تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة) يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فإذا وقع في شدة فإن الله ينجيه منها، فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته، قال الله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب).

وتأتي هذه الخطبة ضمن الفعاليات المصاحبة لبرنامج الإمامة، الذي يهدف إلى تبصير الناس بأمور دينهم وما يقربهم من ربهم تبارك وتعالى، إلى جانب تعزيز قيم وسطية الإسلام وسماحته في نفوسهم.

// انتهى //

20:36ت م

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