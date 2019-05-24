السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يوجه بوضع ساعة العد التنازلي على المشاريع



سكاكا 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، بوضع الساعة الرقميَّة لكل مشروع يتم تنفيذه، بحيث تُوضَّح هذه الساعة مواعيد انتهاء المشروعات الخدميَّة، وخاصَّة تلك التي تهم المُواطن بالدرجة الأولى.

وأشار سمو نائب أمير الجوف الانتباه إلى أن هذه الخطوة تأتي من مبدأ تحقيق الشفافية، واستشعار المسؤولين بأهميَّة مُتابعة المشروعات والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها في أوقاتها المُحدَّدة ووفق برنامجها الزمني, كما أنها تُشرك المُواطنين في الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكوميَّة ووقت الانتهاء منها.

وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف أن إمارة المنطقة ستسعى جاهدة لدعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر وتذليل العقبات أمام تنفيذه.

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20:16ت م

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